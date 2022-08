Ultime Notizie – Ucraina, Grossi: “A Zaporizhzhia per evitare un disastro nucleare” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Missione “tecnica” alla centrale di Zaporizhzhia per impedire un disastro nucleare. Lo ha detto il Segretario generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) Rafael Mariano Grossi che sta guidando il team di ispettori nel sud est dell’Ucraina. Attualmente i 14 membri dell’Aiea si trovano nella città di Zaporizhzhia, a 55 chilometri dalla centrale nucleare più grande d’Europa. Normalmente ci vogliono un paio di ore per raggiungere la centrale nucleare da Zaporizhzhia, ma non è chiaro quanto tempo ci metteranno gli ispettori data la complessità sul campo e la difficoltà ad attraversare zone controllate dai russi. “Passeremo lì qualche giorno“, ha detto il capo dell’Aiea e della missione, Rafael ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 31 agosto 2022) Missione “tecnica” alla centrale diper impedire un. Lo ha detto il Segretario generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) Rafael Marianoche sta guidando il team di ispettori nel sud est dell’. Attualmente i 14 membri dell’Aiea si trovano nella città di, a 55 chilometri dalla centralepiù grande d’Europa. Normalmente ci vogliono un paio di ore per raggiungere la centraleda, ma non è chiaro quanto tempo ci metteranno gli ispettori data la complessità sul campo e la difficoltà ad attraversare zone controllate dai russi. “Passeremo lì qualche giorno“, ha detto il capo dell’Aiea e della missione, Rafael ...

