Ultime Notizie – Pezzo benzina e diesel | sconto sui carburanti fino al 5 ottobre

Prorogato il taglio delle accise: i prezzi di benzina e diesel restano calmierati fino al 5 ottobre. Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il Decreto Interministeriale che proroga di 15 giorni le misure attualmente in vigore fino al 20 settembre per ridurre il prezzo finale dei carburanti. Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione. Lo rende noto il Mef e il ministero della Transizione ecologica in un comunicato congiunto.

