Ultime Notizie – Pelé | “Sto bene | basta voci false sulla mia salute”

"Vi invio questa foto per ringraziarvi. Sono molto grato a mia moglie per tutte le risate, per la mia quiete domestica e per tutti i messaggi affettuosi che mi avete mandato. Io sto molto bene, e mi prendo cura della mia salute". Così Pelé su Instagram, replica alle voci di un peggioramento della sua salute. La bandiera del calcio brasiliano, 81 anni, è stato operato per un tumore al colon circa un anno fa e da quel momento si sottopone a dei cicli di cure. "Devo pubblicare tutto questo, perché esistono e stanno circolando, Notizie false sulla mia salute. E' chiaro che ci rimango male, ma questo non mi abbatte. Io sto vincendo questa partita. Molte grazie!", conclude O Rei.

