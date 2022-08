Ultime Notizie – Pakistan, più di 1.160 morti per inondazioni: almeno 384 bambini (Di mercoledì 31 agosto 2022) Continua ad aggravarsi il bilancio delle devastanti inondazioni che hanno colpito il Pakistan. Il bilancio aggiornato, ma sempre provvisorio, della National Disaster Management Authority (Ndma) parla di almeno 1.162 morti da metà giugno, compresi 384 bambini e 231 donne. In tutto il Paese, che ha dichiarato lo stato d’emergenza e chiesto aiuti, sarebbero oltre 33 milioni le persone colpite e centinaia di migliaia di persone vivono in condizioni disperate senza generi alimentari, acqua potabile, senza un riparo né medicine. Milioni di ettari terreni coltivati sono stati sommersi dall’acqua, con la distruzione di risaie, campi di pomodori, cotone e altre coltivazioni. Persi oltre 730.000 capi di bestiame. Più di un milione le case danneggiate, così come oltre 5.000 chilometri di strade e 243 ponti. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 31 agosto 2022) Continua ad aggravarsi il bilancio delle devastantiche hanno colpito il. Il bilancio aggiornato, ma sempre provvisorio, della National Disaster Management Authority (Ndma) parla di1.162da metà giugno, compresi 384e 231 donne. In tutto il Paese, che ha dichiarato lo stato d’emergenza e chiesto aiuti, sarebbero oltre 33 milioni le persone colpite e centinaia di migliaia di persone vivono in condizioni disperate senza generi alimentari, acqua potabile, senza un riparo né medicine. Milioni di ettari terreni coltivati sono stati sommersi dall’acqua, con la distruzione di risaie, campi di pomodori, cotone e altre coltivazioni. Persi oltre 730.000 capi di bestiame. Più di un milione le case danneggiate, così come oltre 5.000 chilometri di strade e 243 ponti. ...

