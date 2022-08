Ultime Notizie – Moto, la crew di Eternal City Motorcycle show dal Papa: gli regalano il gilet da ‘biker’ (Di mercoledì 31 agosto 2022) Una giornata storica per l’Eternal City e gli appassionati romani delle due ruote. Questa mattina, nella sala Nervi in Vaticano, una delegazione dell’Eternal City ha incontrato Papa Francesco. Al pontefice è stato donato un gilet da sostenitore, in vista dell’appuntamento del 3 e 4 settembre all’Eur, dove saranno esposte le Moto delle più importanti case Motociclistiche, molte delle quali customizzate, demo ride, vespe, auto d’epoca. Un evento all’interno del quale sarà possibile assistere anche a spettacoli e contest. “La donazione del gilet al Pontefice ha l’obiettivo di promuovere la cultura delle due ruote, promossa da tanti appassionati, che ne hanno fatto un vero e proprio stile di vita”, spiegano gli organizzatori ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 31 agosto 2022) Una giornata storica per l’e gli appassionati romani delle due ruote. Questa mattina, nella sala Nervi in Vaticano, una delegazione dell’ha incontratoFrancesco. Al pontefice è stato donato unda sostenitore, in vista dell’appuntamento del 3 e 4 settembre all’Eur, dove saranno esposte ledelle più importanti caseciclistiche, molte delle quali customizzate, demo ride, vespe, auto d’epoca. Un evento all’interno del quale sarà possibile assistere anche a spettacoli e contest. “La donazione delal Pontefice ha l’obiettivo di promuovere la cultura delle due ruote, promossa da tanti appassionati, che ne hanno fatto un vero e proprio stile di vita”, spiegano gli organizzatori ...

