Ultime Notizie – Mostra Venezia, regista di 'Marcia su Roma': "La destra al potere è pericolosa" (Di mercoledì 31 agosto 2022) (dall'inviata a Ilaria Floris) "Oggi ci sono molti più governi di destra di quanti io non ne ricordi in tutta la mia vita, e io ho 56 anni. Ungheria, Polonia, India, Brasile, l'America con Trump e adesso anche in Italia il pendolo sta oscillando verso destra. Questa è una condizione molto pericolosa". Ad affermarlo all'Adnkronos è Mark Cousins, regista del documentario 'Marcia Su Roma' che racconta "gli inganni del fascismo" e apre oggi le Giornate degli Autori della Mostra di Venezia come evento Speciale Fuori Concorso. Un documentario destinato a far discutere a venticinque giorni dal voto in Italia. Il film prende spunto dalla rilettura di 'A Noi' di Umberto Paradisi del 1923, documento ufficiale del Partito Fascista sulle giornate che portarono Benito Mussolini ...

