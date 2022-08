Ultime Notizie – Morte Gorbaciov, Rizzo e il brindisi su Twitter: “Provocazione voluta” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Una bottiglia di champagne stappata per l’occasione e la frase “era dal 26 dicembre 1991 che avevo aspettato di stappare la migliore bottiglia che avevo…”. Così Marco Rizzo, segretario del Pc, su Twitter commenta la Morte di Mikhail Gorbaciov, l’uomo della Perestrojka. Cinguettio mandato in rete nella tarda serata di ieri, che ha sollevato u polverone di polemiche e critiche sui social. Rizzo, candidato alla Camera di ‘Italia sovrana e popolare’ alle politiche, precisa all’Adnkronos: ”E’ chiaro che la mia è una Provocazione voluta, quasi di tipo dadaista, non sono mica stupido… Gorbaciov è un’icona della mondializzazione, del mainstream. Ha innescato il processo di globalizzazione che ci ha portato alla situazione attuale. Ogni giorno -avverte- ci ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 31 agosto 2022) Una bottiglia di champagne stappata per l’occasione e la frase “era dal 26 dicembre 1991 che avevo aspettato di stappare la migliore bottiglia che avevo…”. Così Marco, segretario del Pc, sucommenta ladi Mikhail, l’uomo della Perestrojka. Cinguettio mandato in rete nella tarda serata di ieri, che ha sollevato u polverone di polemiche e critiche sui social., candidato alla Camera di ‘Italia sovrana e popolare’ alle politiche, precisa all’Adnkronos: ”E’ chiaro che la mia è una, quasi di tipo dadaista, non sono mica stupido…è un’icona della mondializzazione, del mainstream. Ha innescato il processo di globalizzazione che ci ha portato alla situazione attuale. Ogni giorno -avverte- ci ...

