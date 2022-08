Ultime Notizie – Moroni, Stefania Craxi: “Periodo oscuro della storia repubblicana, ricordo le lacrime di mio padre” (Di mercoledì 31 agosto 2022) La morte di Sergio Moroni, il parlamentare socialista che nell’estate del 1992 dopo essere stato raggiunto da due avvisi di garanzia si tolse la vita, è “una tragedia umana e politica. Un Periodo oscuro della nostra storia repubblicana con cui ancora una parte del paese deve fare i conti. In particolare deve fare i conti il centrosinistra, che di quella brutta storia è stato uno dei protagonisti inoculando nel sistema politico il moralismo militante, ovvero il giustizialismo che ancora inquina la politica italiana”. Così la senatrice di Forza Italia Stefania Craxi, presidente della commissione Esteri di palazzo Madama, che, in occasione della ricorrenza dell’anniversario della morte ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 31 agosto 2022) La morte di Sergio, il parlamentare socialista che nell’estate del 1992 dopo essere stato raggiunto da due avvisi di garanzia si tolse la vita, è “una tragedia umana e politica. Unnostracon cui ancora una parte del paese deve fare i conti. In particolare deve fare i conti il centrosinistra, che di quella bruttaè stato uno dei protagonisti inoculando nel sistema politico il moralismo militante, ovvero il giustizialismo che ancora inquina la politica italiana”. Così la senatrice di Forza Italia, presidentecommissione Esteri di palazzo Madama, che, in occasionericorrenza dell’anniversariomorte ...

