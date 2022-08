Ultime Notizie – Ita, il Governo lascia più spazio alla politica nella ex Alitalia (Di mercoledì 31 agosto 2022) La comunicazione è essenziale, come si conviene in circostanze come queste. Ma la decisione del Governo su Ita ha una serie di implicazioni e di conseguenze significative. Prima di tutto, i tempi e le modalità della procedura. “Sarà avviato oggi un negoziato in esclusiva con il consorzio formato da Certares Management, Delta Airlines e Air France-Klm“. Poi le motivazioni. “L’offerta del consorzio è stata ritenuta maggiormente rispondente agli obiettivi fissati dal Dpcm”. Quindi, la prospettiva. “alla conclusione del negoziato in esclusiva, si procederà alla sottoscrizione di accordi vincolanti solo in presenza di contenuti pienamente soddisfacenti per l’azionista pubblico”. Ricorre il riferimento agli obiettivi della privatizzazione e al ruolo dello Stato. Il Dpcm prevede “che, nella scelta delle modalità con le ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 31 agosto 2022) La comunicazione è essenziale, come si conviene in circostanze come queste. Ma la decisione delsu Ita ha una serie di implicazioni e di conseguenze significative. Prima di tutto, i tempi e le modalità della procedura. “Sarà avviato oggi un negoziato in esclusiva con il consorzio formato da Certares Management, Delta Airlines e Air France-Klm“. Poi le motivazioni. “L’offerta del consorzio è stata ritenuta maggiormente rispondente agli obiettivi fissati dal Dpcm”. Quindi, la prospettiva. “conclusione del negoziato in esclusiva, si procederàsottoscrizione di accordi vincolanti solo in presenza di contenuti pienamente soddisfacenti per l’azionista pubblico”. Ricorre il riferimento agli obiettivi della privatizzazione e al ruolo dello Stato. Il Dpcm prevede “che,scelta delle modalità con le ...

sole24ore : ?? Come annunciato ieri da Gazprom, dalle 5 ora italiana le forniture di gas dalla Russia verso l’Ue tramite il Nord… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - marcoleofrigio : RT @marcoleofrigio: Ucraina ultime notizie. Aiea prevede missione permanente a Zaporizhzhia, ok della Russia. Eni, Gazprom ha comunicat… - marcoleofrigio : Ucraina ultime notizie. Aiea prevede missione permanente a Zaporizhzhia, ok della Russia. Eni, Gazprom ha comun… -