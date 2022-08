Ultime Notizie – Gorbaciov, Putin: “Impatto enorme sulla storia mondiale” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Mikhail Gorbaciov aveva ”capito profondamente che le riforme erano necessarie” e si era ”impegnato a trovare soluzioni” ai problemi che l’Unione Sovietica affrontava negli anni Ottanta. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, che in un messaggio di condoglianze inviato questa mattina alla famiglia ha detto che Gorbaciov ha avuto un ”enorme Impatto sul corso della storia del mondo”. Nello stesso tempo, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che il ”romanticismo” di Gorbaciov verso l’Occidente ”non era giustificato” e il suo progetto di creare relazioni cordiali con i Paesi occidentali ”non ha funzionato”. Peskov nella sua quotidiana conferenza stampa ha descritto Gorbaciov come ”una persona unica, uno statista che resterà ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 31 agosto 2022) Mikhailaveva ”capito profondamente che le riforme erano necessarie” e si era ”impegnato a trovare soluzioni” ai problemi che l’Unione Sovietica affrontava negli anni Ottanta. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir, che in un messaggio di condoglianze inviato questa mattina alla famiglia ha detto cheha avuto un ”sul corso delladel mondo”. Nello stesso tempo, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che il ”romanticismo” diverso l’Occidente ”non era giustificato” e il suo progetto di creare relazioni cordiali con i Paesi occidentali ”non ha funzionato”. Peskov nella sua quotidiana conferenza stampa ha descrittocome ”una persona unica, uno statista che resterà ...

