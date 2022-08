Ultime Notizie – Gas, Eni: "Gazprom riduce forniture" (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – Gazprom ha comunicato per la giornata di oggi la consegna di volumi di gas pari a circa 20 milioni di metri cubi, a fronte di consegne giornaliere pari a circa 27 milioni di metri cubi effettuate nei giorni scorsi. A renderlo noto è l’Eni, la quale si riserva di comunicare eventuali aggiornamenti nel caso in cui vi fossero ulteriori variazioni significative nelle quantità in consegna comunicate da Gazprom. Gazprom ha intanto interrotto la fornitura del gasdotto Nord Stream I a partire dalle quattro di questa mattina fino alle quattro del 3 settembre per riparazioni dell’unica unità di pompaggio rimasta in servizio. Il gasdotto Nord Stream I opera al 20% della sua capacità, dato che solo una delle sue turbine è operativa, riferisce la Tass. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) –ha comunicato per la giornata di oggi la consegna di volumi di gas pari a circa 20 milioni di metri cubi, a fronte di consegne giornaliere pari a circa 27 milioni di metri cubi effettuate nei giorni scorsi. A renderlo noto è l’Eni, la quale si riserva di comunicare eventuali aggiornamenti nel caso in cui vi fossero ulteriori variazioni significative nelle quantità in consegna comunicate daha intanto interrotto la fornitura del gasdotto Nord Stream I a partire dalle quattro di questa mattina fino alle quattro del 3 settembre per riparazioni dell’unica unità di pompaggio rimasta in servizio. Il gasdotto Nord Stream I opera al 20% della sua capacità, dato che solo una delle sue turbine è operativa, riferisce la Tass. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

GoalItalia : Robin #Gosens può salutare l'Inter nelle ultime ore di mercato: avviati i contatti con il Bayer #Leverkusen ???? [?… - sole24ore : ?? Come annunciato ieri da Gazprom, dalle 5 ora italiana le forniture di gas dalla Russia verso l’Ue tramite il Nord… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - junews24com : Calciomercato Juve, un bianconero ai saluti: definita la cessione - - VesuvioLive : Elezioni 25 settembre, da Speranza a Franceschini: tutti i candidati in Campania del PD -