Ultime Notizie – Expo per lo Sport, week-end di festa al Parco Sempione (Di mercoledì 31 agosto 2022) I grandi eventi come motore dello Sport di base. È questo uno degli obiettivi di Expo per lo Sport, in programma a Milano nel weekend tra il 10 e l’11 settembre, arrivato alla sua ottava edizione e dedicato alla promozione dello Sport giovanile, in collaborazione con Autogrill e Fondazione Humanitas per la Ricerca. Presentato questa mattina in conferenza stampa che si è svolta presso la Palazzina Appiani di Parco Sempione, Expo per lo Sport sarà una grande festa per la città di Milano: non solo per il centro, ma si avvicinerà anche alle periferie, per dare a tutti la possibilità di praticare Sport e promuovere uno stile di vita sano, all’insegna del rilancio dei valori Sportivi, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 31 agosto 2022) I grandi eventi come motore dellodi base. È questo uno degli obiettivi diper lo, in programma a Milano nelend tra il 10 e l’11 settembre, arrivato alla sua ottava edizione e dedicato alla promozione dellogiovanile, in collaborazione con Autogrill e Fondazione Humanitas per la Ricerca. Presentato questa mattina in conferenza stampa che si è svolta presso la Palazzina Appiani diper losarà una grandeper la città di Milano: non solo per il centro, ma si avvicinerà anche alle periferie, per dare a tutti la possibilità di praticaree promuovere uno stile di vita sano, all’insegna del rilancio dei valoriivi, ...

sole24ore : ?? Come annunciato ieri da Gazprom, dalle 5 ora italiana le forniture di gas dalla Russia verso l’Ue tramite il Nord… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - feddit_it : All' #hackmeeting di Torino saranno presentate le ultime novità di #Gancio, un'agenda condivisa e federata per picc… - junews24com : Infortunio Chiesa: la Juve ha preso questa decisione sul rientro. Novità - -