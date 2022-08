Ultime Notizie – Elezioni, Azzolina: “Liceo made in Italy? Ci sono già istituti professionali con questo indirizzo” (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Piuttosto che pensare a nuovi licei noi potremmo ricordarci che esistono gli istituti professionali con indirizzo industria e artigianato per il made in Italy. Il nostro compito deve essere quello di valorizzare e migliorare gli istituti professionali come tutti chiedono. Perché chi li frequenta oggi ha ampi margini di trovare immediatamente lavoro”. Così l’ex ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, candidata per Impegno civico in Piemonte e Sicilia, commenta all’Adnkronos la proposta lanciata da Giorgia Meloni a Termoli, in provincia di Campobasso, ad un “Liceo del made in Italy che formi i giovani per dare continuità ad una serie di settori della nostra economia che rischiano di essere totalmente ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Piuttosto che pensare a nuovi licei noi potremmo ricordarci che esistono gliconindustria e artigianato per ilin. Il nostro compito deve essere quello di valorizzare e migliorare glicome tutti chiedono. Perché chi li frequenta oggi ha ampi margini di trovare immediatamente lavoro”. Così l’ex ministro dell’Istruzione Lucia, candidata per Impegno civico in Piemonte e Sicilia, commenta all’Adnkronos la proposta lanciata da Giorgia Meloni a Termoli, in provincia di Campobasso, ad un “delinche formi i giovani per dare continuità ad una serie di settori della nostra economia che rischiano di essere totalmente ...

