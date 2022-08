Ultime Notizie – Elezioni 2022, Bonino: “Voto a Calenda favorisce le destre” – Video (Di mercoledì 31 agosto 2022) Un Voto a Carlo Calenda e Matteo Renzi nelle Elezioni 2022 del 25 settembre favorisce “le destre”. Lo ha detto a Sky TG24 Emma Bonino, leader di +Europa, ospite di Casa Italia. “Vista la sciagurata legge Rosatellum, più l’ultra sciagurato taglio dei parlamentari qualunque Voto vada al Terzo Polo o come si chiama, in realtà rafforza le destre”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 31 agosto 2022) Una Carloe Matteo Renzi nelledel 25 settembre“le”. Lo ha detto a Sky TG24 Emma, leader di +Europa, ospite di Casa Italia. “Vista la sciagurata legge Rosatellum, più l’ultra sciagurato taglio dei parlamentari qualunquevada al Terzo Polo o come si chiama, in realtà rafforza le”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

