Ultime Notizie – Covid oggi Sicilia, 1.476 contagi e 24 morti: bollettino 31 agosto (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sono 1.476 i nuovi contagi da coronavirus oggi 31 agosto 2022 in Sicilia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 24 decessi. Sono 426 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali Siciliani, 25 di questi sono in terapia intensiva. Dei 24 nuovi decessi indicati oggi, soltanto sette risalgono alla giornata di ieri. I guariti indicati nel bollettino di oggi sono 1.925. Ad oggi sull’Isola si contano 70.777 contagiati, 473 meno di ieri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sono 1.476 i nuovida coronavirus312022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 24 decessi. Sono 426 i pazientiricoverati negli ospedalini, 25 di questi sono in terapia intensiva. Dei 24 nuovi decessi indicati, soltanto sette risalgono alla giornata di ieri. I guariti indicati neldisono 1.925. Adsull’Isola si contano 70.777ati, 473 meno di ieri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 21.817 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - Agenzia_Ansa : Un anno fa le ultime truppe Usa via da Kabul. 'La guerra è finita'. Ritiro completato con un giorno d'anticipo #ANSA - sole24ore : #Ucraina ultime notizie. Ungheria firma contratto con #Gazprom, +5,8 mln metri cubi. #Aiea prevede missione permane… - RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 19 (31/08/22) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… - TuttoASRoma : BOLLETTINO MEDICO Lesioni per Kumbulla ed El Shaarawy -