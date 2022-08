Ultime Notizie – Covid oggi Lazio, 1.639 contagi e 6 morti. A Roma 802 nuovi casi (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sono 1.639 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 31 agosto nel Lazio, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 6 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 3.068 tamponi molecolari e 10.068 antigenici con un tasso di positività al 12,4%. I ricoverati sono 538, 20 in meno rispetto a ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 43, 2 in meno da ieri. Nelle Ultime 24 ore sono guarite 8.945 persone. I casi a Roma città sono a quota 802. Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle Ultime 24 ore nelle aziende sanitarie del Lazio. Asl Roma 1: sono 278 i nuovi casi; Asl ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sono 1.639 ida coronavirus, 31 agosto nel, secondo i datidell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 6. Nelle24 ore sono stati processati 3.068 tamponi molecolari e 10.068 antigenici con un tasso di positività al 12,4%. I ricoverati sono 538, 20 in meno rispetto a ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 43, 2 in meno da ieri. Nelle24 ore sono guarite 8.945 persone. Icittà sono a quota 802. Nel dettaglio ie i decessi nelle24 ore nelle aziende sanitarie del. Asl1: sono 278 i; Asl ...

