Ultime Notizie – Covid oggi Italia, verso la mini quarantena: cosa dicono gli esperti (Di mercoledì 31 agosto 2022) Covid in Italia, si va verso una mini quarantena ossia una riduzione da 7 a 5 giorni con tampone negativo. Dopo il parere del Consiglio superiore di sanità (Css) si attendono altre valutazioni, per esempio di tipo epidemiologico, e nel caso una circolare. Ecco cosa ne pensano gli esperti. ANDREONI – Sulla possibilità che si arrivi a una riduzione della quarantena per i positivi asintomatici passando da 7 giorni a 5 con un test negativo al quinto giorno, dice all'Adnkronos Salute Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società Italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), "non credo sia il momento, forse è meglio rimandare questa scelta. Abbiamo di ...

