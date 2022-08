Ultime Notizie – Covid oggi Italia | Crisanti | “Sì a mini-quarantena con test negativo”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Verso la riduzioneda 7 a 5 giorni per i positivi al. “Se si esce con undall’isolamento previsto in caso di positività a, non c’è problema nell’accorciarne la durata” dice all’Adnkronos Salute Andrea, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova a proposito del possibile arrivo delle nuove regole che alleggerirebbero l’isolamento dei positivi. Le valutazioni ilstero della Salute le farà sulla base del parere del Consiglio superiore di sanità (Css), come spiegato dalstro della Salute Roberto Speranza, il quale ha insistito sul fatto che “secondo le evidenze scientifiche del Css, se una persona è positiva, sintomi o non sintomi, deve stare in isolamento per evitare ...