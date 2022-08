Ultime Notizie – Covid oggi Italia, 21.817 contagi e 90 morti: bollettino 31 agosto (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sono 21.817 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 31 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 90 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati tra antigenici e molecolari, sono 167.495 tamponi con un tasso di positività al 13%. In calo i ricoveri, 336 in meno da ieri, e le terapie intensive, 13 in meno da ieri. I DATI DALLE REGIONI LAZIO – Sono 1.639 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 31 agosto nel Lazio, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 6 morti. Nelle ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sono 21.817 i nuovida Coronavirus in, 312022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 90. Nelle24 ore sono stati processati tra antigenici e molecolari, sono 167.495 tamponi con un tasso di positività al 13%. In calo i ricoveri, 336 in meno da ieri, e le terapie intensive, 13 in meno da ieri. I DATI DALLE REGIONI LAZIO – Sono 1.639 i nuovida coronavirus, 31nel Lazio, secondo i datidell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 6. Nelle ...

