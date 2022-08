Ultime Notizie – Covid oggi Emilia, 1.918 contagi e 6 morti: bollettino 31 agosto (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sono 1.918 i nuovi contagi da coronavirus oggi 31 agosto 2022 in Emilia Romagna, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 6 decessi. Nel dettaglio, dall’inizio dell’epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.821.405 casi di positività, 1.918 in più rispetto a ieri, su un totale di 12.274 tamponi eseguiti nelle Ultime 24 ore, di cui 6.392 molecolari e 5.882 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 15,6%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.807.047 dosi; sul totale sono 3.798.593 le persone over 12 che hanno completato il ciclo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sono 1.918 i nuovida coronavirus312022 inRomagna, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 6 decessi. Nel dettaglio, dall’inizio dell’epidemia da coronavirus, in-Romagna si sono registrati 1.821.405 casi di positività, 1.918 in più rispetto a ieri, su un totale di 12.274 tamponi eseguiti nelle24 ore, di cui 6.392 molecolari e 5.882 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 15,6%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.807.047 dosi; sul totale sono 3.798.593 le persone over 12 che hanno completato il ciclo ...

