Ultime Notizie – Covid oggi Basilicata | 249 contagi | bollettino 31 agosto

Sono 249 i nuovi contagi da coronavirus oggi 31 agosto 2022 in Basilicata, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Nessun nuovo decesso. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su un totale di 1.045 tamponi eseguiti. Sono i dati del bollettino della task force regionale riferito alle ultime 24 ore. Nello stesso report sono state registrate 336 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 44 (+2) di cui 1 in terapia intensiva: 23 nell'ospedale di Potenza; 21 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 6.928.

