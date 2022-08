Ultime Notizie – Covid Italia, report: rallentano ancora i ricoveri (Di mercoledì 31 agosto 2022) rallentano ancora i ricoveri Covid in Italia nell’ultima settimana. Complessivamente si registra una ulteriore diminuzione dei pazienti adulti, sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva, pari al 14,2% rispetto alla settimana precedente. Questi i dati al 30 agosto del report degli ospedali sentinella aderenti alla rete di Fiaso, la Federazione aziende sanitarie e ospedaliere. Agosto, dunque, è stato contrassegnato dal segno meno: un calo progressivo delle ospedalizzazioni cominciato già a fine luglio e proseguito per tutto il mese. A diminuire nell’ultima settimana – evidenzia Fiaso – sono stati sia i ricoverati nei reparti ordinari (-14%) sia i pazienti nelle terapie intensive (-18,2%). “La recente segnalazione di un aumento dei casi di infezione da Sars-Cov-2 – commenta il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 31 agosto 2022)innell’ultima settimana. Complessivamente si registra una ulteriore diminuzione dei pazienti adulti, sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva, pari al 14,2% rispetto alla settimana precedente. Questi i dati al 30 agosto deldegli ospedali sentinella aderenti alla rete di Fiaso, la Federazione aziende sanitarie e ospedaliere. Agosto, dunque, è stato contrassegnato dal segno meno: un calo progressivo delle ospedalizzazioni cominciato già a fine luglio e proseguito per tutto il mese. A diminuire nell’ultima settimana – evidenzia Fiaso – sono stati sia i ricoverati nei reparti ordinari (-14%) sia i pazienti nelle terapie intensive (-18,2%). “La recente segnalazione di un aumento dei casi di infezione da Sars-Cov-2 – commenta il ...

