Ultime Notizie – Covid, Galli: “Taglio quarantena puzza di campagna elettorale, meglio attendere” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Una possibile riduzione della quarantena dei positivi al Covid “‘puzza’ di campagna elettorale. Tutto quello che sento in questo periodo mi sembra fortemente condizionato”. Nel merito “francamente mi sembra inutile mettere in ballo indicazioni sulla quarantena, in questo momento in cui ci si attende di valutare cosa succederà con la riapertura delle dell’attività generali del Paese”. Lo dice all’Adnkronos Salute Massimo Galli, già direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. Per Galli “adottare misure in questo momento di apparente calma” dal punto di vista epidemiologico “senza tenere conto che potrebbe essere del tutto momentanea, mi sembra molto strumentale. Credo che sia ragionevole attendere alcune ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 31 agosto 2022) Una possibile riduzione delladei positivi al“‘’ di. Tutto quello che sento in questo periodo mi sembra fortemente condizionato”. Nel merito “francamente mi sembra inutile mettere in ballo indicazioni sulla, in questo momento in cui ci si attende di valutare cosa succederà con la riapertura delle dell’attività generali del Paese”. Lo dice all’Adnkronos Salute Massimo, già direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. Per“adottare misure in questo momento di apparente calma” dal punto di vista epidemiologico “senza tenere conto che potrebbe essere del tutto momentanea, mi sembra molto strumentale. Credo che sia ragionevolealcune ...

