Ultime Notizie – Commissione d’inchiesta Covid, cosa dicono Crisanti e Bassetti (Di mercoledì 31 agosto 2022) Una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione del Covid e sui morti che il Paese ha avuto per il virus. E’ quanto proposto da Giorgia Meloni, leader di Fdi. Una prospettiva che divide: c’è chi è scettico sull’utilità e chi invece la invoca come necessaria per chiarire eventuali responsabilità. Crisanti – Per il virologo Andrea Crisanti “una Commissione d’inchiesta potrà essere fatta soltanto alla luce degli elementi che emergeranno dall’inchiesta di Bergamo, che ha accumulato una quantità di documenti tali che penso poco potrà aggiungere una Commissione”, spiega all’Adnkronos Salute. Quanto alla possibilità che, in particolare in caso di vittoria del centrodestra alle imminenti elezioni, venga avviata una Commissione ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 31 agosto 2022) Unaparlamentaresulla gestione dele sui morti che il Paese ha avuto per il virus. E’ quanto proposto da Giorgia Meloni, leader di Fdi. Una prospettiva che divide: c’è chi è scettico sull’utilità e chi invece la invoca come necessaria per chiarire eventuali responsabilità.– Per il virologo Andrea“unapotrà essere fatta soltanto alla luce degli elementi che emergeranno dall’inchiesta di Bergamo, che ha accumulato una quantità di documenti tali che penso poco potrà aggiungere una”, spiega all’Adnkronos Salute. Quanto alla possibilità che, in particolare in caso di vittoria del centrodestra alle imminenti elezioni, venga avviata una...

sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: Il @acmilan è di #RedBird: #closing in mattinata. Si attende il comunicato - #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : Il @acmilan è di #RedBird: #closing in mattinata. Si attende il comunicato - #ACMilan #Milan #SempreMilan - junews24com : Paredes Juve: retroscena sul riscatto del centrocampista. I dettagli -