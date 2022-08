UFFICIALE – Franchi saluta il PSG, trasloca al Burnley (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nuovi orizzonti per Denis Franchi che, dopo il suo arrivo nel 2019, lascia il PSG per approdare al Burnley, club che milita nel campionato inglese e con cui il portiere friulano ha firmat un contratto triennale. Denis Franchi al Burnley, la nota del club Nuova avventura per Denis Franchi. Il portiere classe 2002 lascia i parigini per firmare con il Burnley un contratto triennale. La nota del club, il portiere italiano diventa l’ingaggio numero 13 della finestra estiva: Il Burnley Football Club è lieto di confermare l’arrivo del portiere Denis Franchi, dal Paris Saint Germain, squadra della Ligue 1, con un contratto triennale con opzione per un quarto.Il 19enne italiano ha trascorso le ultime tre stagioni nella capitale francese, dopo essere passato al ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nuovi orizzonti per Denische, dopo il suo arrivo nel 2019, lascia il PSG per approdare al, club che milita nel campionato inglese e con cui il portiere friulano ha firmat un contratto triennale. Denisal, la nota del club Nuova avventura per Denis. Il portiere classe 2002 lascia i parigini per firmare con ilun contratto triennale. La nota del club, il portiere italiano diventa l’ingaggio numero 13 della finestra estiva: IlFootball Club è lieto di confermare l’arrivo del portiere Denis, dal Paris Saint Germain, squadra della Ligue 1, con un contratto triennale con opzione per un quarto.Il 19enne italiano ha trascorso le ultime tre stagioni nella capitale francese, dopo essere passato al ...

