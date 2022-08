Ue, stop alle facilitazioni per i visti europei ai cittadini russi. Borrell: “La Commissione fornirà linee guida per quelli già rilasciati” (Di mercoledì 31 agosto 2022) A Praga è stata presa la decisione di sospendere l’accordo Ue-russia del 2007 sulla facilitazione dei visti. Lo ha detto Josep Borrell, Alto rappresentante della politica estera dell’Unione Europea durante la conferenza stampa che si è tenuta nella capitale ceca al termine della riunione informale del Consiglio dei ministri degli esteri di oggi, 31 agosto. I Ventisette, dunque, hanno trovato un punto di incontro sulla “sospensione totale dell’accordo di facilitazione dei visti dell’Unione europea con la russia. (L’accordo) era stato parzialmente sospeso per gruppi speciali di persone, funzionari e imprenditori, ora è del tutto sospeso”, ha precisato Borrell. I ministri degli Esteri dell’Ue hanno riconosciuto che esiste un problema con lo stock dei visti turistici già ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) A Praga è stata presa la decisione di sospendere l’accordo Ue-a del 2007 sulla facilitazione dei. Lo ha detto Josep, Alto rappresentante della politica estera dell’Unione Europea durante la conferenza stampa che si è tenuta nella capitale ceca al termine della riunione informale del Consiglio dei ministri degli esteri di oggi, 31 agosto. I Ventisette, dunque, hanno trovato un punto di incontro sulla “sospensione totale dell’accordo di facilitazione deidell’Unione europea con laa. (L’accordo) era stato parzialmente sospeso per gruppi speciali di persone, funzionari e imprenditori, ora è del tutto sospeso”, ha precisato. I ministri degli Esteri dell’Ue hanno riconosciuto che esiste un problema con lo stock deituristici già ...

