Udinese, grave infortunio per Masina: esce in barella durante il match contro la Fiorentina (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nel corso del primo tempo di Udinese-Fiorentina, l'esterno bianconero Adam Masina è stato costretto ad uscire in barella dopo essere... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nel corso del primo tempo di, l'esterno bianconero Adamè stato costretto ad uscire indopo essere...

h_steni : @Udinese_1896 Speriamo sia meno grave di quanto è sembrato dal campo. Forza Masina! - ale_diomai : Forse la pecca di superbia più grave di Italiano oggi è stata quella di scegliere 3/3 mancini in mediana, costringe… - Footbol030 : @tritacibo Perché dire 'il trq deve saperli fare' presuppone che il suo errore sia più grave perché non sa proprio… - PaMarcantonio : ? #Bonaventura salterà il match contro l'Udinese: ma non è nulla di grave ?? @FiorentinaUno #UdineseFiorentina… - Ibrahimano_81 : Sa fare qualcosa in fase difensiva -milan udinese: 2-2 per errore di merdias che non sa fare una diagonale difensiv… -