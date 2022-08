Udinese-Fiorentina, brutto infortunio per Masina: esce in barella (Di mercoledì 31 agosto 2022) Cambio obbligato per l’Udinese che rischia di perdere Adam Masina per un lungo periodo. Sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina in favore della Fiorentina, il difensore dell’Udinese ricade male, infortunandosi al ginocchio destro e venendo costretto alla sostituzione. Per lui è necessaria la barella, a causa di un movimento innaturale del ginocchio che non sembra promettere nulla di buono. Nelle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali per valutare l’entità del danno. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) Cambio obbligato per l’che rischia di perdere Adamper un lungo periodo. Sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina in favore della, il difensore dell’ricade male, infortunandosi al ginocchio destro e venendo costretto alla sostituzione. Per lui è necessaria la, a causa di un movimento innaturale del ginocchio che non sembra promettere nulla di buono. Nelle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali per valutare l’entità del danno. SportFace.

