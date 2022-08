Udinese-Fiorentina 1-0, Beto stende i viola (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – L’Udinese si impone 1-0 sulla Fiorentina, grazie al secondo gol di Beto e sale a 7 punti in classifica, mentre i viola di Italiano restano fermi a 5. Il gol dell’attaccante bianconero è arrivato al 17?: pressing di Deulofeu su Venuti al limite dell’area, l’ex Barcellona recupera e si invola, servendo il compagno da solo in area. Grandi proteste dei viola per un fallo di Deulofeu ma per Mariani non c’erano gli estremi. Al 33? Fiorentina vicina al pari: su un calcio d’angolo colpo di testa a botta sicura di Martinez Quarta, ma Silvestri si supera con un riflesso e sul tap in, Saponara calcia alto. Nella ripresa la viola non incide e i friulani sfiorano il raddoppio in più di una occasione. Il secondo gol arriva poi al 94? ma viene annullato per fuorigioco: ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – L’si impone 1-0 sulla, grazie al secondo gol die sale a 7 punti in classifica, mentre idi Italiano restano fermi a 5. Il gol dell’attaccante bianconero è arrivato al 17?: pressing di Deulofeu su Venuti al limite dell’area, l’ex Barcellona recupera e si invola, servendo il compagno da solo in area. Grandi proteste deiper un fallo di Deulofeu ma per Mariani non c’erano gli estremi. Al 33?vicina al pari: su un calcio d’angolo colpo di testa a botta sicura di Martinez Quarta, ma Silvestri si supera con un riflesso e sul tap in, Saponara calcia alto. Nella ripresa lanon incide e i friulani sfiorano il raddoppio in più di una occasione. Il secondo gol arriva poi al 94? ma viene annullato per fuorigioco: ...

