Udienza Generale 31 agosto | Papa Francesco spiega il valore delle scelte

(Di mercoledì 31 agosto 2022) All’inaugura un nuovo ciclo di catechesi dedicate ad un termine che accompagna la formazione gesuita: il discernimento. Nonostante si tratti di un tema molto caro e vicino a chi si è formato alla scuola di Sant’Ignazio di Loyola, il Pontefice tiene a precisare che la facoltà contenuta in questa parola, appartiene a tutti. Potremmo definire, in maniera piuttosto semplicistica, il discernimento come quella facoltà di saper distinguere tra il bene e il male: la scelta. Il 312022, in occasione dell’inaugura un nuovo ciclo di catechesi che affrontano e approfondiscono proprio il significato di questo termine. @Credits AnsaIl discernimento spirituale è un atto molto ...

'In tutto questo - ha detto il Papa nella primadedicata a qesto tema - si concretizza un progetto di vita, e anche la nostra relazione con Dio'. Conoscenza, esperienza, affetti, ...Papa Francesco è tornato a gridare a gran voce contro la guerra, di qualsiasi tipo e in qualsiasi latitudine. Durante i saluti in lingua polacca, al termine dell', il Pontefice ha ricordato che domani la nazione celebrerà "l'anniversario dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, che ha segnato così dolorosamente la nazione polacca. Oggi ...Nell’udienza generale di oggi, 31 agosto, tenutasi in Aula Paolo VI, papa Francesco ha iniziato un nuovo ciclo di catechesi dedicato al tema del discernimento.RIETI - «Saluto con affetto i fedeli di Rieti e di Amatrice», ha detto Papa Francesco al termine dell'udienza generale in Sala Nervi. «La vostra presenza - ha proseguito ...