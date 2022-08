Ucraina: la villa a Forte dei Marmi di Zelensky affittata a coppia di russi (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - La villa a Forte dei Marmi del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, è stata affittata a una coppia di cittadini russi che per lavoro risiedono a Londra. La notizia, che pubblica il Tirreno, circola da Ferragosto. Da quando una donna russa ha pubblicato alcune foto che la ritraggono nel parco della villa, a Vittoria Apuana. Non una villa a caso, proprio quella dell'uomo politico che, all'inizio della guerra contro la russia, aveva rivolto un appello affinché non si ospitassero in Italia i turisti russi, e fossero bloccati i loro yacht. Da quanto si racconta, l'agenzia che ha l'esclusiva degli affitti estivi della lussuosa dimora, da quattro milioni di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - Ladeidel presidente dell'Volodymyr, è stataa unadi cittadiniche per lavoro risiedono a Londra. La notizia, che pubblica il Tirreno, circola da Ferragosto. Da quando una donna russa ha pubblicato alcune foto che la ritraggono nel parco della, a Vittoria Apuana. Non unaa caso, proprio quella dell'uomo politico che, all'inizio della guerra contro laa, aveva rivolto un appello affinché non si ospitassero in Italia i turisti, e fossero bloccati i loro yacht. Da quanto si racconta, l'agenzia che ha l'esclusiva degli affitti estivi della lussuosa dimora, da quattro milioni di ...

