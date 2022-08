Ucraina, Germania: Russia potrebbe aprire secondo teatro di guerra (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – La Russia ”potrebbe aprire un secondo teatro di guerra”, la sua potenza militare non andrebbe sottovalutata dall’Occidente. Perché Mosca sarebbe ”davvero molto in grado” di espandere il conflitto. L’allarme arriva dalla Germania dove il generale Eberhard Zorn, l’ispettore generale della Bundeswehr, ha detto che anche se “la maggior parte delle forze di terra russe potrebbero essere bloccate in Ucraina al momento”, l’Occidente dovrebbe evitare di ”sottovalutare il potenziale delle forze di terra russe di aprire un secondo teatro di guerra”. Zorn ha anche ricordato la potenza dell’aeronautica militare e della marina russa. “La maggior parte della marina ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – Laundi”, la sua potenza militare non andrebbe sottovalutata dall’Occidente. Perché Mosca sarebbe ”davvero molto in grado” di espandere il conflitto. L’allarme arriva dalladove il generale Eberhard Zorn, l’ispettore generale della Bundeswehr, ha detto che anche se “la maggior parte delle forze di terra russero essere bloccate inal momento”, l’Occidente dovrebbe evitare di ”sottovalutare il potenziale delle forze di terra russe diundi”. Zorn ha anche ricordato la potenza dell’aeronautica militare e della marina russa. “La maggior parte della marina ...

