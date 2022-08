Ucraina: Aiea prevede missione permanente a Zaporizhzhia (Di mercoledì 31 agosto 2022) Kiev, 31 ago. (Adnkronos) - "Sì, ci accingiamo a fare esattamente questo". Ha risposto così il direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi, a una domanda se l'Agenzia abbia intenzione di stabilire una missione permanente nella centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo riporta il Wall Street Journal dopo che stamani gli esperti dell'Aiea hanno lasciato Kiev per raggiungere l'impianto. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Kiev, 31 ago. (Adnkronos) - "Sì, ci accingiamo a fare esattamente questo". Ha risposto così il direttore generale dell', Rafael Grossi, a una domanda se l'Agenzia abbia intenzione di stabilire unanella centrale nucleare di. Lo riporta il Wall Street Journal dopo che stamani gli esperti dell'hanno lasciato Kiev per raggiungere l'impianto.

