Ucraina: Aiea prevede missione permanente a Zaporizhzhia (Di mercoledì 31 agosto 2022) L'Aiea prevede di istituire una missione permanente nella centrale nucleare di Zaporizhzhia: lo ha detto il direttore generale dell'Agenzia, Rafael Grossi, secondo quanto riporta la Tass. Come è noto, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 31 agosto 2022) L'di istituire unanella centrale nucleare di: lo ha detto il direttore generale dell'Agenzia, Rafael Grossi, secondo quanto riporta la Tass. Come è noto, ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Pesanti scontri in 'quasi tutto il territorio di Kherson'. Lo afferma la presidenza ucraina. Per Mosca si… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Gli ispettori dell'Aiea saranno a Zaporizhzhia in settimana. La situazione nella centrale ucraina, in man… - Corriere : Germania: «È iniziato oggi lo stop di forniture del gas ai Paesi Ue». Zelensky incontra la missione Aiea - annaBusca : RT @repubblica: Ucraina: Aiea prevede missione permanente a Zaporizhzhia. Segui la diretta - interrisnews : #Zelensky: “Faremo di tutto per sostenere la missione @Aiea nella centrale nucleare di #Zaporizhzhia' -