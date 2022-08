Ucciso per debiti dai pusher magrebini: il caso Denny Magina (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il ventinovenne Denny Mangina è stato trovato morto a Livorno il 22 agosto scorso, dopo esser precipitato dal quarto piano: se inizialmente gli inquirenti sospettavano un suicidio, gli sviluppi delle ultimissime ore portano ad un omicidio compiuto dai pusher magrebini ai quali doveva dei soldi Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il ventinovenneMangina è stato trovato morto a Livorno il 22 agosto scorso, dopo esser precipitato dal quarto piano: se inizialmente gli inquirenti sospettavano un suicidio, gli sviluppi delle ultimissime ore portano ad un omicidio compiuto daiai quali doveva dei soldi

GiuseppeConteIT : Il ricordo di #LiberoGrassi, l’imprenditore ucciso da Cosa Nostra perché si oppose al pizzo, rimane scolpito nella… - Agenzia_Ansa : In Giappone si riapre la controversa stagione di caccia ai delfini. I giovani esemplari sani vengono selezionati pe… - enpaonlus : Il coraggio di Chiara, 12 anni, ha permesso la denuncia del delinquente uccisore e la sopravvivenza delle tre sorel… - RollingStoneita : Sfacciato, melodico e roboante, ’Viva Las Vengeance’ dei Panic! At the Disco è il disco perfetto per chi ha nostalg… - Efisio31251859 : @petunianelsole @fratotolo2 Da sardo confermo!! Venne proposto dal governatore, Capellacci se non sbaglio, criticat… -