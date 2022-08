Turista di Saronno morto annegato a Punta Braccetto in Sicilia (Di mercoledì 31 agosto 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un Turista di Saronno è morto ieri pomeriggio nel mare di Punta Braccetto, in Sicilia, in provincia di Ragusa. Secondo quanto riportato da diversi media locali, l’uomo, di 54 anni, è annegato davanti alla spiaggia di Passo Marinaro, nelle vicinanze di Marina di Ragusa. La zona è una delle più belle e più frequentate dai ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 31 agosto 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Undiieri pomeriggio nel mare di, in, in provincia di Ragusa. Secondo quanto riportato da diversi media locali, l’uomo, di 54 anni, èdavanti alla spiaggia di Passo Marinaro, nelle vicinanze di Marina di Ragusa. La zona è una delle più belle e più frequentate dai ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

bendinelli2011 : RT @11Giuliano: Selezione: Turista di Saronno muore a Ragusa. L’uomo, 54 anni, ha accusato un malore in mare. Un uomo di 54 anni, originari… - cicciagatta : RT @11Giuliano: Selezione: Turista di Saronno muore a Ragusa. L’uomo, 54 anni, ha accusato un malore in mare. Un uomo di 54 anni, originari… - 11Giuliano : Selezione: Turista di Saronno muore a Ragusa. L’uomo, 54 anni, ha accusato un malore in mare. Un uomo di 54 anni, o… - GDS_it : #Ragusa, un uomo di 54 anni, originario di Saronno, è annegato nel pomeriggio di oggi a #PuntaBraccetto. L’uomo, ch… - ilSaronno : Turista 54enne di Saronno annegato in provincia di Ragusa -