Trump avrebbe ostacolato le indagini sui documenti riservati trovati nella sua villa (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rilasciato martedì sera un documento di 36 pagine nel quale mette in dubbio la disponibilità di Donald Trump a collaborare nell’indagine riguardante la sua detenzione illecita di vari documenti top secret. L’amministrazione americana sospetterebbe una tentata ostruzione alla giustizia da parte dell’ex presidente degli Stati Uniti al fine di rimanere in possesso di informazioni altamente riservate. L’accusa si riferisce al ritrovamento di diversi documenti durante una perquisizione dell’8 agosto a Mar-a-Lago, la proprietà in Florida di Donald Trump. Gli agenti federali vi hanno sequestrato 33 scatole e diversi contenitori che contenevano più di 100 documenti classificati, comprese informazioni classificate ai “massimi livelli”. “Il fatto che l’FBI, in ... Leggi su tpi (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rilasciato martedì sera un documento di 36 pagine nel quale mette in dubbio la disponibilità di Donalda collaborare nell’indagine riguardante la sua detenzione illecita di varitop secret. L’amministrazione americana sospetterebbe una tentata ostruzione alla giustizia da parte dell’ex presidente degli Stati Uniti al fine di rimanere in possesso di informazioni altamente riservate. L’accusa si riferisce al ritrovamento di diversidurante una perquisizione dell’8 agosto a Mar-a-Lago, la proprietà in Florida di Donald. Gli agenti federali vi hanno sequestrato 33 scatole e diversi contenitori che contenevano più di 100classificati, comprese informazioni classificate ai “massimi livelli”. “Il fatto che l’FBI, in ...

ilpost : Trump avrebbe cercato di ostacolare le indagini sui documenti riservati trovati nella sua villa - rominapetrini2 : RT @seguimi2022: Attenzione! ?? “Questa elezione è stata decisa con 44.000 voti in Georgia, Arizona e Wisconsin. Se a noi non ci avessero… - bakin_dad : RT @seguimi2022: Abbiamo ricevuto indiscrezioni che nella casa di D. Trump a Mar A Lago, l'FBI avrebbe trovato pure documenti segreti sulle… - GretaSalve : Quindi l'FBI sguinzagliata da Trump avrebbe dei dossier ' imbarazzanti' su Macron, Carlo d'Inghilterra, Boris Johns… - Artys52814370 : RT @seguimi2022: Attenzione! ?? “Questa elezione è stata decisa con 44.000 voti in Georgia, Arizona e Wisconsin. Se a noi non ci avessero… -