Troppi decessi tra le donne incinte, la ministra della Salute portoghese si dimette: venti vittime solo nel 2020 (Di mercoledì 31 agosto 2022) In Portogallo fa discutere il caso dell’ex ministra della Salute Marta Temido, che ieri, 30 agosto, ha rassegnato le dimissioni in seguito alla morte di una turista indiana incinta. Quest’ultima, alla trentesima settimana di gravidanza, è stata colpita da un infarto mentre veniva trasferita da un ospedale all’altro di Lisbona, poiché nel primo, il Santa Maria, il reparto di neonatologia era al completo. Stando a quanto riferito dalle autorità, il figlio della donna sarebbe stato partorito in buona Salute dopo un taglio cesareo d’urgenza, mentre sulla morte della madre è stata avviata un’indagine. L’allarme carenza medici in Portogallo In questi mesi il Portogallo, come l’Italia, sta facendo i conti con una grave carenza di medici e infermieri negli ospedali, che nella nazione ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 agosto 2022) In Portogallo fa discutere il caso dell’exMarta Temido, che ieri, 30 agosto, ha rassegnato le dimissioni in seguito alla morte di una turista indiana incinta. Quest’ultima, alla trentesima settimana di gravidanza, è stata colpita da un infarto mentre veniva trasferita da un ospedale all’altro di Lisbona, poiché nel primo, il Santa Maria, il reparto di neonatologia era al completo. Stando a quanto riferito dalle autorità, il figliodonna sarebbe stato partorito in buonadopo un taglio cesareo d’urgenza, mentre sulla mortemadre è stata avviata un’indagine. L’allarme carenza medici in Portogallo In questi mesi il Portogallo, come l’Italia, sta facendo i conti con una grave carenza di medici e infermieri negli ospedali, che nella nazione ...

LaVeritaWeb : Dopo Burioni, Bassetti e Ricciardi, pure Rasi invoca chiarezza sui decessi dell’ondata estiva. Non curiamo i malati… - infoitestero : Troppi decessi tra le donne incinte, la ministra della Salute portoghese si dimette - 51rolando : RT @OrtigiaP: Ora si sveglia anche #Rasi e chiede un'inchiesta epr capire i troppi decessi. Solo da noi i media difendono il sequestro di p… - Lucilla93730473 : RT @LaVeritaWeb: Dopo Burioni, Bassetti e Ricciardi, pure Rasi invoca chiarezza sui decessi dell’ondata estiva. Non curiamo i malati? Conti… - MatteoRedaelli8 : @GViscovich @Jo_fer7 @Scantrapello84 Quindi, non so qui su Twitter la gente cosa capisca o cosa non voglia capire.… -