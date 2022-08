Trasporti, bonus di 60 euro: da domani 1° settembre via alle domande (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Prende il via dal prossimo 1° settembre il bonus Trasporti utilizzabile per l’acquisto di abbonamenti annuali o mensili relativi a servizi di mobilità pubblica locale, regionale e interregionale o per i collegamenti ferroviari nazionali, esclusi i servizi di prima classe. Si tratta di una buona notizia per studenti, lavoratori e pensionati. L’incentivo, che può essere pari fino al 100% della spesa da sostenere, prevede il limite massimo di valore pari a 60 euro. Il bonus, inoltre, è nominativo e sarà utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento: annuale, mensile o relativo a più mensilità, da acquistare nel mese in cui si è richiesto. La domanda per il bonus sociale Trasporti andrà inviata accedendo al portale ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Prende il via dal prossimo 1°ilutilizzabile per l’acquisto di abbonamenti annuali o mensili relativi a servizi di mobilità pubblica locale, regionale e interregionale o per i collegamenti ferroviari nazionali, esclusi i servizi di prima classe. Si tratta di una buona notizia per studenti, lavoratori e pensionati. L’incentivo, che può essere pari fino al 100% della spesa da sostenere, prevede il limite massimo di valore pari a 60. Il, inoltre, è nominativo e sarà utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento: annuale, mensile o relativo a più mensilità, da acquistare nel mese in cui si è richiesto. La domanda per ilsocialeandrà inviata accedendo al portale ...

