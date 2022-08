Transfemministe che strappano manifesti della Meloni: il mondo buono della sinistra terminale (Video) (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago – Chi è davvero l’intollerante? Chi compie gesti tanto puerili quanto poco rispettosi dell’avversario politico in piena campagna elettorale? Chi vorrebbe mettere a tacere le idee altrui? A tutte queste domande, la sinistra italiana darebbe una sola risposta: la destra. Ma la sinistra non si pone neppure interrogativi simili, li gira direttamente come affermazioni. Eppure, a ben vedere, è vero esattamente il contrario. Perché tutto il livore e l’odio cieco di chi sposa un monopensiero correct, emerge a ogni piè sospinto. Prova ne sia l’ultimo atto pagliaccesco di un gruppo di giovani Transfemministe che avevano appena partecipato alla seconda edizione del Pride Infogau, a Olbia, sorto per promuovere la difesa dei “diritti transfemministi e la comunità LGBTQIAK+”. Un Video, pubblicato sui social, le ritrae ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago – Chi è davvero l’intollerante? Chi compie gesti tanto puerili quanto poco rispettosi dell’avversario politico in piena campagna elettorale? Chi vorrebbe mettere a tacere le idee altrui? A tutte queste domande, laitaliana darebbe una sola risposta: la destra. Ma lanon si pone neppure interrogativi simili, li gira direttamente come affermazioni. Eppure, a ben vedere, è vero esattamente il contrario. Perché tutto il livore e l’odio cieco di chi sposa un monopensiero correct, emerge a ogni piè sospinto. Prova ne sia l’ultimo atto pagliaccesco di un gruppo di giovaniche avevano appena partecipato alla seconda edizione del Pride Infogau, a Olbia, sorto per promuovere la difesa dei “diritti transfemministi e la comunità LGBTQIAK+”. Un, pubblicato sui social, le ritrae ...

