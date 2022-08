InFoDifesa : La tragedia si è consumata all'interno dell'oratorio della cittadina in provincia dell'Aquila:… - Luxgraph : Tragedia ad Avezzano: cede trave dell’altalena, muore bambina di 12 anni #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… -

ad, comune in provincia di L'Aquila, dove una bambina di 12 anni è morta in seguito al cedimento della trave dell'altalena su cui stava giocando. Il tragico fatto si è verificato in ...... frazione del comune di, la bambina di 12 anni ferita a morte dopo essere stata travolta ...quando ha sentito gridare il nome della bambina dalle tante persone che hanno assistito allaTrasportata in elisoccorso all’ospedale di Avezzano è morta poco dopo il ricovero. Troppo gravi le ferite riportate. Sulla tragedia, che ha gettato nello sconforto la comunità marsicana, la Procura ...La tragedia ad Avezzano, nella frazione di San Pelino. La bambina era in compagnia di altri coetanei. Soccorsa da un infermiere e poi dal 118, trasferita in elicottero all'Aquila, è deceduta poco dopo ...