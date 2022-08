Tragedia a Crotone, esplode un container nel porto: morti tre membri dell’equipaggio (video) (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tre persone sono morte a causa dello scoppio di un container, per cause in corso d’accertamento, su un rimorchiatore ormeggiato nel porto di Crotone. Le vittime sono membri dell’equipaggio dell’imbarcazione, che batte bandiera straniera. I quattro dispersi sono finiti in mare dopo lo scoppio. Una quarta persona é rimasta ferita ed è stata ricoverata nell’ospedale della città calabrese. I corpi di due delle vittime dell’esplosione sono stati rinvenuti sulla banchina, il terzo, scaraventato dall’esplosione in mare, è stato recuperato da una imbarcazione. Lo riporta Tgcom24 informando che il ferito è stato trasportato d’urgenza dall’ospedale civile San Giovanni di Dio. Una quinta persona è stata soccorsa in evidente stato confusionale. Al momento non è stato possibile il riconoscimento delle persone ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tre persone sono morte a causa dello scoppio di un, per cause in corso d’accertamento, su un rimorchiatore ormeggiato neldi. Le vittime sonodell’imbarcazione, che batte bandiera straniera. I quattro dispersi sono finiti in mare dopo lo scoppio. Una quarta persona é rimasta ferita ed è stata ricoverata nell’ospedale della città calabrese. I corpi di due delle vittime dell’esplosione sono stati rinvenuti sulla banchina, il terzo, scaraventato dall’esplosione in mare, è stato recuperato da una imbarcazione. Lo riporta Tgcom24 informando che il ferito è stato trasportato d’urgenza dall’ospedale civile San Giovanni di Dio. Una quinta persona è stata soccorsa in evidente stato confusionale. Al momento non è stato possibile il riconoscimento delle persone ...

Spooky_The_Tuff : RT @TgrRaiCalabria: #Crotone #esplosione #Container Il video dei @vigilidelfuoco che hanno operato sul luogo della tragedia #Ioseguotgr @… - sissiisissi2 : RT @TgrRaiCalabria: #Crotone #esplosione #Container Il video dei @vigilidelfuoco che hanno operato sul luogo della tragedia #Ioseguotgr @… - TgrRaiCalabria : #Crotone #esplosione #Container Il video dei @vigilidelfuoco che hanno operato sul luogo della tragedia… - cronico_73 : RT @Tg3web: Tragedia in mare a Crotone, esplode un container a bordo di un rimorchiatore ormeggiato nel porto per una avaria al motore. Tre… - infoitinterno : Tragedia al Porto di Crotone, esplosione in un container -