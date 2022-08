Tragedia a Caserta, giovane precipita dal balcone e perde la vita (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTragedia in via Colombo a Caserta. Un ragazzo di 26 anni è volato dal balcone della sua abitazione ed ha perso la vita. Il dramma si è consumato intorno alle ore 14. I soccorsi sono giunti immediatamente sul posto, ma per il ragazzo non c’era nulla da fare. Il corpo è stato trasferito presso l’ospedale di Caserta. Il traffico nella zona si è letteralmente congestionato nonostante l’ora non di punta. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoin via Colombo a. Un ragazzo di 26 anni è volato daldella sua abitazione ed ha perso la. Il dramma si è consumato intorno alle ore 14. I soccorsi sono giunti immediatamente sul posto, ma per il ragazzo non c’era nulla da fare. Il corpo è stato trasferito presso l’ospedale di. Il traffico nella zona si è letteralmente congestionato nonostante l’ora non di punta. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

