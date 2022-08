Traffico Roma del 31-08-2022 ore 18:00 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Luceverde Roma ben trovati dalla redazione aumenta il Traffico sul Raccordo in particolare lungo la carreggiata esterna Dove troviamo code a tratti tra la Colombo la diramazione Roma Sud a permangono le code In entrambe le direzioni sulla Cassia Veientana tra il raccordo e prima porta qui in corso lavori con riduzione di carreggiata in città possibili rallentamenti per incidente sul viale Togliatti all’incrocio con via Molfetta stessa situazione sul viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto all’altezza di via Trionfale è stata riaperta da poco al Traffico via Delle Province nelle scorse ore chiusa per un intervento delle forze dell’ordine tra il Piazzale delle Province e piazzale massimo fino al 5 settembre lavori notturni per la manutenzione del ponte e del viadotto della Magliana divieto di transito in fascia oraria ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 31 agosto 2022) Luceverdeben trovati dalla redazione aumenta ilsul Raccordo in particolare lungo la carreggiata esterna Dove troviamo code a tratti tra la Colombo la diramazioneSud a permangono le code In entrambe le direzioni sulla Cassia Veientana tra il raccordo e prima porta qui in corso lavori con riduzione di carreggiata in città possibili rallentamenti per incidente sul viale Togliatti all’incrocio con via Molfetta stessa situazione sul viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto all’altezza di via Trionfale è stata riaperta da poco alvia Delle Province nelle scorse ore chiusa per un intervento delle forze dell’ordine tra il Piazzale delle Province e piazzale massimo fino al 5 settembre lavori notturni per la manutenzione del ponte e del viadotto della Magliana divieto di transito in fascia oraria ...

