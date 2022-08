Tra realtà presente ed evocazione del passato, le atmosfere sospese di Salvatore Dangelo (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’arte contemporanea figurativa presenta molteplici caratteristiche e sfaccettature, spesso addirittura divergenti, sulla base del sentire e dell’orientamento espressivo del singolo creativo, e che tracciano una panoramica sulla società attuale, sul suo approccio alla vita, sulla mancanza di riflessione che la fretta del vivere, i ritmi concitati e la corsa all’apparenza, vanno a generare. Esistono tuttavia alcuni artisti che non possono fare a meno di guardare indietro, verso un passato apparentemente superato e arcaico poiché troppo lontano dalla modernità, eppure ancora in grado di esercitare grande fascino e di indicare un modo differente di condurre l’esistenza che può spingere l’individuo a rallentare il ritmo, a tornare a valori più profondi, a riconsiderare quel passato come base da cui partire e non più una pagina da dimenticare. L’artista di ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’arte contemporanea figurativa presenta molteplici caratteristiche e sfaccettature, spesso addirittura divergenti, sulla base del sentire e dell’orientamento espressivo del singolo creativo, e che tracciano una panoramica sulla società attuale, sul suo approccio alla vita, sulla mancanza di riflessione che la fretta del vivere, i ritmi concitati e la corsa all’apparenza, vanno a generare. Esistono tuttavia alcuni artisti che non possono fare a meno di guardare indietro, verso unapparentemente superato e arcaico poiché troppo lontano dalla modernità, eppure ancora in grado di esercitare grande fascino e di indicare un modo differente di condurre l’esistenza che può spingere l’individuo a rallentare il ritmo, a tornare a valori più profondi, a riconsiderare quelcome base da cui partire e non più una pagina da dimenticare. L’artista di ...

Lopinionista : Tra realtà presente ed evocazione del passato, le atmosfere sospese di Salvatore Dangelo - calledope : @lollo250 @LattuadaGiacomo @AlessandroBogo7 No, in realtà no. Gli hanno chiesto cosa sceglierebbe tra i due se foss… - beppe_peppe7 : RT @Giovanna7514: Quando si spezza quel sottile equilibrio tra sogno e realtà.. Buongiorno corpo e anima..torniamo ad esser un tutt'uno ?? B… - VirGraceWood : @jdlmza @hurricharry In realtà succede anche da altre parti?? negli USA le persone si stanno accampando più di una s… - danielepignolo : @lauraboldrini @EnricoLetta @emanuelefiano @CarloCalenda Sembra che vi diano dei nazisti, non che vi minaccino. A… -

La finestra sul cortile/ Su Rete 4 il film cult di Alfred Hitchock ... che si finge un'amica ma in realtà è mossa da un vero sentimento d'amore e sulle conversazioni ... Sente i vicini chiacchierare e tra gli altri pettegolezzi, viene fuori che la donna è partita. Da ... Il Tesoro sceglie Americani e Francesi per Ita In realtà, tra i motivi per cui è stata scelta la cordata franco - americana ci sarebbe anche la sua maggiore capillarità sugli aeroporti minori. Inoltre, il fondo di private equity Certares ha da un ... Fanpage.it ... che si finge un'amica ma inè mossa da un vero sentimento d'amore e sulle conversazioni ... Sente i vicini chiacchierare egli altri pettegolezzi, viene fuori che la donna è partita. Da ...Ini motivi per cui è stata scelta la cordata franco - americana ci sarebbe anche la sua maggiore capillarità sugli aeroporti minori. Inoltre, il fondo di private equity Certares ha da un ... Upas tra finzione e realtà : la forza di Marina Giulia Cavalli dopo la morte della figlia