Tra cattedre da coprire e nuovo ministro parte scuola post Covid. Le novità (Di mercoledì 31 agosto 2022) Riparte la scuola. Oggi 1 settembre riprendono servizio negli istituti docenti e personale Ata, il primo atto ufficiale del nuovo anno scolastico. Lunedì prossimo, 5 settembre, saranno gli studenti della provincia di Bolzano i primi a tornare sui banchi, poi via via in tutte le regioni suonerà la prima campanella del nuovo anno: 12 settembre Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, provincia di Trento; 13 settembre Campania; 14 settembre Calabria, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria; 15 settembre Emilia-Romagna, Lazio, Toscana; 19 settembre Sicilia e Valle d'Aosta.Si ricomincia così tra antichi mali (cattedre da riempire e supplenze da assegnare, concorsi in itinere e precariato da smaltire), una probabile nuova guida al Ministero dell'Istruzione da ...

