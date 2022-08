Torna il Festival delle Ville Vesuviane | si apre il 2 settembre con la prima di “La vita è un sogno”

(Di mercoledì 31 agosto 2022) “Progetto Settecento” sara’ il tema anche quest’anno, in programma dal 2 al 25nelle splendidedel XVIII secolo dell’area vesuviana. Ad inaugurare la rassegna sara’ inassoluta nazionale “Lae’ un”, di Pedro Calderon de la Barca, con Mariano Rigillo per la regia di Giuseppe Dipasquale, direttore artistico delnonche’ regista e commediografo italiano e gia’ direttore artistico del Must Musco Teatro di Catania e del teatro Stabile di Catania. L’evento, giunto alla trentatreesima edizione e promosso dalla Fondazione Entepresieduta da Gianluca Del Mastro, mediante il contributo ...

ANSACampania : Torna Festival Ville Vesuviane ad Ercolano e Torre del Greco - CittaMetro_FI : RT @FlorenceTV_: #dalterritorio #musica #Rignanosullarno Fino al 10 Settembre torna uno dei festival più longevi della toscana con proposte… - FlorenceTV_ : #dalterritorio #musica #Rignanosullarno Fino al 10 Settembre torna uno dei festival più longevi della toscana con p… - CN24_tv : Dopo due anni torna a Mendicino il festival 'Radicamenti” ?? QUI ?? - CorriereRomagna : Forlì, torna il festival 'Crisalide' di Masque Teatro - -

Reggionline

... assegna al film, tra quelli in gara nella selezione ufficiale del, che interpreta meglio i valori dell'ecologia, dello sviluppo sostenibile e della cooperazione fra i popolialla ...Mancano pochi giorni per Oriente Occidente Danceche, tra il 3 e il 10 settembre ,ad abitare Rovereto. Appartenenza, identità, comunità e relazioni sono i temi che verranno affrontati attraverso un linguaggio d'eccezione e distintivo ... A San Polo d'Enza torna il festival Sesto Rocchi Dopo sei anni di assenza al via la 14esima edizione che porta in Sicilia i grandi nomi della musica internazionale afro-americana ..."Progetto Settecento" sarà il tema anche quest'anno delle Festival delle Ville Vesuviane, in programma dal 2 al 25 settembre nelle splendide Ville del XVIII secolo dell'area vesuviana. (ANSA) ...