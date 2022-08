(Di mercoledì 31 agosto 2022) “L’ha messo dentro tanti giocatori giovani e di gamba, noi: speriamo di completarci. Se capitasse qualcosa, soffriresti di brutto e non avresti sostituti in certe posizioni. In allenamentoin, spesso dobbiamo prendere giocatori della Primavera“. A dirlo è Ivan, l’allenatore delè così intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Penultimo giorno di mercato echiede rinforzi: “L’ultimo giorno non è facile, forse è meglio che arrivi qualcuno che conosca il gioco – ha proseguito il tecnico croato – A centrocampo e davanticarenti di caratteristiche e cambi. Se ...

TorinoFC_1906 : ??? | CONFERENZA Dalle ore 10.30 la conferenze di mister Juric, live su Torino Channel ?? App iOS e Android ???… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Juric: 'Siamo ancora incompleti, inutile parlare di Praet' - apetrazzuolo : TORINO - Juric: 'Siamo ancora incompleti, inutile parlare di Praet' - napolimagazine : TORINO - Juric: 'Siamo ancora incompleti, inutile parlare di Praet' - sportface2016 : #Torino, #Juric: 'Siamo pochi e incompleti. #Atalanta? Stanno facendo una rivoluzione' -

L'allenatore delha parlato in conferenza stampa in vista dell'Atalanta Ivan, allenatore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta contro l'Atalanta. ATALANTA - "Quella ...Ildavanti non fa perdere la testa a Ivan, che prima vuole risultati dal mercato e poi dal campo per fissare la posta. Due obiettivi che domani si fonderanno insieme visto che le ...“L’Atalanta ha messo dentro tanti giocatori giovani e di gamba, noi siamo incompleti: speriamo di completarci. Se capitasse qualcosa, soffriresti di brutto e non avresti sostituti in certe posizioni.Il tecnico dei granata: "Lukic ha fatto una buona settimana, probabile giochi dall'inizio. Problema al tendine per Singo" ...