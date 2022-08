Torino, ecco cosa manca per il ritorno di Praet (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dennis Praet è sempre più vicino al ritorno al Torino, ma per vedere nuovamente il belga indossare la maglia granata bisognerà... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dennisè sempre più vicino alal, ma per vedere nuovamente il belga indossare la maglia granata bisognerà...

romeoagresti : La Roma è arrivata a Torino: ecco #Dybala, l’uomo più atteso in vista del match di domani // Roma have checked-in t… - aledevito : “Nulla è ancora saltato MA #Zaniolo sarà a Torino prima piuttosto che poi, e NON tra una vita”. Avete presente la p… - ottovanz : RT @TorinoFC_1906: ??? | CALENDARIO Ecco gli anticipi e posticipi che ci attendono in @SerieA: - Gianlu77Gian : @CorriereGranata @TorinoFC_1906 @Inter Ecco perchè non si cerca un portiere per la prima squadra: abbiamo giá nostr… - Campanelli11 : Ed ecco il motivo per cui spenderei qualunque cifra per portare a Torino il Sergente. Ma che assist è? ?? #SampLazio -