Tommaso Paradiso, chi è la fidanzata Carolina Sansoni: “Appena l’ho vista, ho scatenato l’inferno” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tommaso Paradiso è felicemente fidanzato con Carolina Sansoni. La coppia sta insieme dal 2017: si sono conosciuti in primavera durante una partita di calcetto dove lei era seduta alle spalle del cantante. E’ stato il cantante a raccontare a Vanity Fair il retroscena del loro primo incontro. “l’ho vista e da lì ho iniziato a scatenare l’inferno” sono state le parole del cantautore. E’ a lei che Tommaso ha dedicato uno dei suoi brani più famosi e romantici, Questa nostra stupida canzone d’amore. Tommaso Paradiso è uno dei cantautori italiani più famosi in Italia. Lo abbiamo conosciuto come voce dei Thegiornalisti, il gruppo che ha fondato lui stesso nel 2009 insieme a Marco Antonio “Rissa” Musella e Marco Primavera. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 agosto 2022)è felicemente fidanzato con. La coppia sta insieme dal 2017: si sono conosciuti in primavera durante una partita di calcetto dove lei era seduta alle spalle del cantante. E’ stato il cantante a raccontare a Vanity Fair il retroscena del loro primo incontro. “e da lì ho iniziato a scatenare” sono state le parole del cantautore. E’ a lei cheha dedicato uno dei suoi brani più famosi e romantici, Questa nostra stupida canzone d’amore.è uno dei cantautori italiani più famosi in Italia. Lo abbiamo conosciuto come voce dei Thegiornalisti, il gruppo che ha fondato lui stesso nel 2009 insieme a Marco Antonio “Rissa” Musella e Marco Primavera. ...

madatyougrr : RT @QuelleOre: Tutti dicono che per risolvere i problemi del mondo bisogna eliminare le guerre Secondo me bisogna eliminare Tommaso Parad… - elleppi_ : mi sto spaccando di addominali con Tommaso paradiso NON AVERE PAURAAAAA QUANDO VAI A DORMIRE SOOOOOLA - forestale82 : RT @la_bongia: Chiedo perdono a tutti tranne a Tommaso Paradiso - samxlov : la scorsa settimana sono stata al concerto di Tommaso Paradiso, non ho avuto neanche il tempo di riprendermi che sa… - _SimoneFranco : @la_bongia Comunque ti ringrazio ?? A parte Tommaso Paradiso, non conoscevo nessuno che mandasse vocali più lunghi… -